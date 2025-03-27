Tekirdağ'da bir teknede tarihi eser niteliğinde 50 tabak ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir teknede tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir teknede tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde denizde tarihi eser aradığı belirtilen B.B'nin Hoşköy Balıkçı Barınağı'ndaki teknesinde arama yaptı.
Teknede, hangi yıllara ait olduğu henüz tespit edilemeyen ancak tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak bulundu.
"Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu"na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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