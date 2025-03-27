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        Tekirdağ'da bir teknede tarihi eser niteliğinde 50 tabak ele geçirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir teknede tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:12 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:55
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        Tekirdağ'da bir teknede tarihi eser niteliğinde 50 tabak ele geçirildi
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir teknede tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde denizde tarihi eser aradığı belirtilen B.B'nin Hoşköy Balıkçı Barınağı'ndaki teknesinde arama yaptı.

        Teknede, hangi yıllara ait olduğu henüz tespit edilemeyen ancak tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 tabak bulundu.

        "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu"na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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