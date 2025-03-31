Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini artırdı.
Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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