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        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:17
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        Tekirdağ'da sis etkili oldu
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        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini artırdı.

        Kenti, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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