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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:10
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

        N.K yönetimindeki 59 AKS 813 plakalı otomobil, Nusratiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Kaya'ya çarptı.

        Kazada yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        N.K, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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