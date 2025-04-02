Tekirdağ'da asayiş
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.
-Ruhsatsız silah ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine İ.K'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
-Üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine M.Ç. ve A.Y'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
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