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        Boccia ile sosyalleşen "özel sporcular"ın hedefi Türkiye şampiyonluğu

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da serebral palsi hastası ve tekerlekli sandalye kullananlar için kurulan boccia takımındaki özel bireyler, Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için her gün çalışma yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:20
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        Boccia ile sosyalleşen "özel sporcular"ın hedefi Türkiye şampiyonluğu
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da serebral palsi hastası ve tekerlekli sandalye kullananlar için kurulan boccia takımındaki özel bireyler, Türkiye Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için her gün çalışma yapıyor.

        Özel bireylerin sosyalleşmesi için Çorlu ilçesinde 5 yıl önce boccia takımı kuruldu.

        Boccia ile sosyalleşen 9 sporcu, zamanla kendini geliştirdi.

        Yaptıkları çalışmaların ardından organizasyonlara katılmaya başlayan takım oyuncuları, Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazanarak önemli derecelere imza attı.

        Çalışmalarını sürdüren takım, 06-11 Nisan'da Kocaeli'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

        Sporcular şampiyonadan birincilikle dönmek için her gün antrenmanlarına devam ediyor.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Boccia Antrenörü Gamze Çelikkıran, AA muhabirine, özel bireylerin boccia ile sosyalleşerek öz güven kazandığını söyledi.

        Her bireyin kendi engel durumuna göre farklı kategoride bu sporu yaptığını ifade eden Çelikkıran, "Sporcularımla fizyoterapist aracılığıyla çalışıyoruz ve bunu federasyonumuzdaki fizyoterapistlerimiz belirliyor. Gelen her sporcumuz kendi kategorisinde yarışıyor. Sporcularımız belli bir aşamaya geldikten sonra Türkiye şampiyonlarında bulunduk. İlk Türkiye Şampiyonası'nda bir sporcumuz derece yaptı. Milli takım kampı seçmelerine gittik. Sonrasında tekrardan milli takıma seçilen sporcumuz oldu." dedi.

        Çelikkıran, takımda bulunan sporcuların Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etmeyi başardığını, ilerleyen süreçlerde sporcularının milli takımla yurt dışında ülkelerini temsil etmeyi istediklerini dile getirdi.

        Özel bireylerin sporla sosyal ilişkilerinin çok iyi geliştiğini belirten Çelikkıran, "En ağır engel grubunun yapıyor olabilmesinin çok büyük bir avantajı var. Düşünsenize en ağır engel grubundasınız ve bir branş yapıp paralimpik anlamda Türk bayrağını dalgalandırabilecek bir amacınız var. Her gün hayata yeni bir amaçla uyanabilecek bir şey sağlıyor. Başka bir şehre gittiklerinde hemen sosyal ilişki kurabilecekleri tanıdık arkadaşları var. Türkiye Şampiyonamız var. Ondan sonrasında milli takım seçmeleri, sonra milli takım kampları olacak. Ardından inşallah uluslararası maçlara katılmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Sporculardan Kadir Gülsoy da boccianın hayatında çok güzel değişimlere vesile olduğunu aktardı.

        Bocciayı her engel grubundaki bireyin yapmasının güzel bir avantaj olduğunu dile getiren Gülsoy, "Geçen yıl Türkiye şampiyonasına katıldım. İlk gittiğimde de Allah'ın izniyle de Türkiye'ye ikinciliği nasip oldu. Antrenmanlarımız devam ediyor. Başarılarımızı daha ileriye taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sporculardan Bilgin Can ise engellilerin bu sporu yapıyor olduğunu görünce bocciaya başladığını söyledi.

        Sürekli engelli bireyleri spora kazandırmak istediğini ifade eden Can, "Türkiye birinciliğim var. Milli takım sporculuğuna kadar yükseldim. Sonra bu sporun engelli arkadaşlar açısından potansiyel bir oyun olduğunu fark ettik. Burada Gamze hocamla birlikte bu sporun açılmasını sağladık. Gerekli olan ekipmanları aldık ve halihazırda sporcularımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Okan Cihan ise Türkiye dördüncülüğü bulunan bocciada, bu yıl altın madalya kazanarak ardından milli takımla Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırmak istediğini belirtti.

        Yücel Coşkun da 3 yıldır bu sporun içinde olduğunu ve geçen yıl Türkiye ikincisi olduğunu anlattı.

        -Boccia sporu

        Boccia, aslen serebral palsi hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanmış bir strateji ve doğruluk oyunudur. Bu spor artık motor becerileri etkileyen engelleri bulunan sporcuları da içermektedir.

        Bu spor oyuncuların renkli topları, "jak" olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atarak ya da yuvarlayarak oynadıkları düzgün bir yüzeyde oynanır. Jak topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım oyunu kazanır.

        Takım maçlarında altı bölüm oynanırken, bireysel ve çiftler maçları dört bölümden oluşur. Her bir bölümden sonra "jak"e, topu en yakın olan sporcu, çift veya takım 1 puan alır ve hedef topuna rakiplerininkinden daha yakın olan her bir top için artı bir puan alırlar.

        Her bir sporcu, çift veya takım her bölümde altı top atar.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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