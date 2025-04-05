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        Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:26
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        Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor
        ABONE OL

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa neden oluyor.

        Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

        Kara yolundaki akıcı yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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