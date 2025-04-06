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        Tekirdağ'da kanola tarlaları sürücülere renkli bir rota sunuyor

        Tekirdağ'da kanolaların çiçek açmasıyla renklenen tarlalar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunu kullanan sürücülere renkli bir rota sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:29
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        Tekirdağ'da kanola tarlaları sürücülere renkli bir rota sunuyor
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        Tekirdağ'da kanolaların çiçek açmasıyla renklenen tarlalar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunu kullanan sürücülere renkli bir rota sunuyor.

        Tekirdağ-İstanbul ve Tekirdağ-Çanakkale kara yolu arasındaki tarlalarda ekili kanolalar çiçek açtı.

        Gün boyunca yoldan geçenler, kanola tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflıyor.

        Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, AA muhabirine kanola tarlalarının yolculuk yapanlara renkli manzara sunduğunu söyledi.

        Üzmezoğlu, Tekirdağ'da kanolaların çiçeklenmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başladığını aktararak, "Tekirdağ her mevsim başka güzelliklere bürünüyor. Bu dönemde sarıya boyanan tarlalar hem vatandaşların hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini geçiyor. Özellikle Tekirdağ'dan geçen sürücüler ve yolculara sarı renkli tarlalar güzellikler sunuyor. Doğal stüdyo gibi olan tarlalar herkesin dikkatini çekiyor." diye konuştu.

        Sürücü Seyit Kaya da sarı renkli tarlaların güzellikleri arasında yolculuk yaptığını, tarlaların insanlara huzur verdiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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