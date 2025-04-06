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        Anadolu Ajansı 105 yaşında

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:31
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        Anadolu Ajansı 105 yaşında
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        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı ve Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Elçin Yıldıral, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı.

        Soykırlı, yayımladığı kutlama mesajında, Anadolu Ajansının Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansının doğru ve güvenilir haber kaynağı olduğunu aktaran Soykırlı, "Kurtuluş Savaşı sırasında milli mücadelemizin sesi olması, milletimizin birlik ve beraberliğini koruyup her türlü tehlikelere karşı doğru ve güvenilir haber kaynağı olması amacıyla; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının 105. yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Yıldıral da Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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