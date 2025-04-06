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        Tekirdağ'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:16
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        Tekirdağ'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen K.K'yi (56) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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