Tekirdağ'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen K.K'yi (56) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
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