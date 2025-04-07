Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışının yüksek kesimlerde akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı ve etekleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Tekirdağ'da kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

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