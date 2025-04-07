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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Tekirdağ'da kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 07.04.2025 - 09:29
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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Tekirdağ'da kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sağanak etkisini gösteriyor.

        Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülüyor.

        Hayrabolu, Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimleri ile Ganos Dağı ve etekleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kar yağışının yüksek kesimlerde akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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