Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü
Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü.
Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü.
Çiftlikönü Mahallesi'nde metruk ahşap bina yağışın etkisiyle yıkıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan binada yaşayan yaşlı kadının evi bir ay önce boşalttığı öğrenildi.
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