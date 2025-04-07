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        Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü

        Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:24 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:24
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        Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü
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        Tekirdağ'da iki katlı metruk ahşap bina yağışın etkisiyle çöktü.

        Çiftlikönü Mahallesi'nde metruk ahşap bina yağışın etkisiyle yıkıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan binada yaşayan yaşlı kadının evi bir ay önce boşalttığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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