Tekirdağ'da aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

Yapılan çalışma sonucu "çocuğu kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın İstanbul'da olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.