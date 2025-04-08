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        Tekirdağ'da aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

        Tekirdağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:27
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        Tekirdağ'da aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı
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        Tekirdağ'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Yapılan çalışma sonucu "çocuğu kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın İstanbul'da olduğu belirlendi.

        Bakırköy ilçesinde gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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