Tekirdağ'da düzenlenecek etkinliklerle kentin turizm potansiyeli tanıtılacak

Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle kentin turizm potansiyelinin tanıtılması amaçlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında kentin tarihi, turizmi ve doğasının daha fazla tanıtılacağını söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu aktaran Karaküçük, "Turizm haftası sebebiyle şehrimizde birçok güzel etkinlik planladık. Özellikle şehrimizin turizm potansiyelini yerli ve yabancı turistlere tanıtmak istiyoruz. Tekirdağ'ın doğal güzelliklerini ön plan çıkartmayı hedefledik. Tekirdağ bir çok turizm çeşidini içinde bulunduran bir kent." dedi.

Karaküçük, Tekirdağ'ın denizi, doğası, yöresel lezzetleriyle turistlerin ilgisini çeken bir şehir olduğunu aktararak, yapılacak etkinlikler ve tanıtımlarla kente gelen ziyaretçi sayısının artacağını ifade etti.

Turizm Haftası kapsamında bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Karaküçük, "Çeşitli panellerde kentin turizm potansiyeli konuşulacak. Bisiklet ve motosiklet turlarıyla insanların kentimizin doğal güzellikleri görme imkanı olacak. Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda yürüyüş, Marmara Denizi'nde tekne turu düzenleyecek. Kentimizin önemli müzelerine ve tarihi mekanları ziyaretler yapılacak. Yöresel tatlı yarışmaları düzenleyerek lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Heraion-Teikhos ve Perinthos Antik Kentlerine yapılacak ziyaretlerle ilimizde devam eden iki önemli kazı alanları insanlar yakından görme imkanı bulacak" diye konuştu.