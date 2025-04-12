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        Tekirdağ'da düzenlenecek etkinliklerle kentin turizm potansiyeli tanıtılacak

        Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle kentin turizm potansiyelinin tanıtılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:11
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        Tekirdağ'da düzenlenecek etkinliklerle kentin turizm potansiyeli tanıtılacak
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        Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle kentin turizm potansiyelinin tanıtılması amaçlanıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında kentin tarihi, turizmi ve doğasının daha fazla tanıtılacağını söyledi.

        Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu aktaran Karaküçük, "Turizm haftası sebebiyle şehrimizde birçok güzel etkinlik planladık. Özellikle şehrimizin turizm potansiyelini yerli ve yabancı turistlere tanıtmak istiyoruz. Tekirdağ'ın doğal güzelliklerini ön plan çıkartmayı hedefledik. Tekirdağ bir çok turizm çeşidini içinde bulunduran bir kent." dedi.

        Karaküçük, Tekirdağ'ın denizi, doğası, yöresel lezzetleriyle turistlerin ilgisini çeken bir şehir olduğunu aktararak, yapılacak etkinlikler ve tanıtımlarla kente gelen ziyaretçi sayısının artacağını ifade etti.

        Turizm Haftası kapsamında bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Karaküçük, "Çeşitli panellerde kentin turizm potansiyeli konuşulacak. Bisiklet ve motosiklet turlarıyla insanların kentimizin doğal güzellikleri görme imkanı olacak. Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda yürüyüş, Marmara Denizi'nde tekne turu düzenleyecek. Kentimizin önemli müzelerine ve tarihi mekanları ziyaretler yapılacak. Yöresel tatlı yarışmaları düzenleyerek lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Heraion-Teikhos ve Perinthos Antik Kentlerine yapılacak ziyaretlerle ilimizde devam eden iki önemli kazı alanları insanlar yakından görme imkanı bulacak" diye konuştu.

        Karaküçük, Tekirdağ'ın kamp alanları, yamaç paraşütü pistleri, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla öne çıktığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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