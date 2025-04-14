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        Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor

        Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar fotoğrafçıların doğal stüdyosu oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:36
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        Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor
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        Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisiyle sarıya bürünen tarlalar fotoğrafçıların doğal stüdyosu oluyor.

        Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek Trakya'nın "altın sarısı" kanolalarını kadrajlarına sığdırmaya çalışıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine kanola tarlalarının fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo olduğunu söyledi.

        Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, Trakya'nın sarıya büründüğünü belirtti.

        Kanola tarlalarının buğdayın yeşili ile muhteşem manzara sunduğunu aktaran Üzmezoğlu, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden fotoğraf tutkunlarının Trakya'ya geldiğini söyledi.

        Trakya'nın tarım ürünlerinin her birinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Üzmezoğlu, "Tekirdağ'da kanola ile başlanır, yüzlerce dekar lavanta bahçelerimiz var. Daha sonra buğday ardından ayçiçeği ve bağcılık. Trakya'nın bütün tarım ürünlerini fotoğraflıyoruz." dedi.

        Üzmezoğlu, 10 gün daha kanola tarlalarının fotoğraflanabileceğini kaydetti.

        Fotoğraf tutkunu Tayfur Kahyaoğlu ise İstanbul'dan kanola tarlalarının güzelliğini fotoğraflamaya gelenlerin olduğunu belirtti.

        Gamze Celepoğlu da fotoğrafçıları güzel bir manzaranın karşıladığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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