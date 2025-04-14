Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        "Küçük Ölüdeniz" Uçmakdere, doğa ve ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleri, kamp alanları ve yamaç paraşütü pistleriyle doğaseverlerin ve ekstrem spor tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Küçük Ölüdeniz" Uçmakdere, doğa ve ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor
        ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleri, kamp alanları ve yamaç paraşütü pistleriyle doğaseverlerin ve ekstrem spor tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.

        Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Ganos Dağı eteklerinde konumlanan Uçmakdere, yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında bölge, yamaç paraşütü, ATV turları, doğa yürüyüşleri ve kampçılık gibi aktivitelerle hareketleniyor.

        - Göklerde özgürlük, ormanda keşif

        Yerli ve yabancı turistler, Ganos Dağları'nın eteklerinde yer alan farklı pistlerden yamaç paraşütü yaparak Marmara Denizi'nin ve yemyeşil ormanların eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

        Doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler ise ATV turlarıyla ormanların derinliklerine yolculuk yapıyor. Bölgedeki işletmelerde konaklayan ziyaretçiler, yöresel lezzetlerin de tadına bakarak huzurlu bir tatil deneyimi yaşıyor.

        - "Ziyaretçiler, burada yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluşuyor"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine Uçmakdere Mahallesi'nin kentin turizmi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Karaküçük, "Tarım ve sanayiden sonra turizmle de öne çıkan bir kentiz. Her mevsim farklı güzellikler sunan Tekirdağ’da, kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için Uçmakdere ideal bir rota. Ziyaretçiler, burada yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluşuyor, ATV turlarıyla doğayı keşfediyor." diye konuştu.

        - 166 kişilik mahalle, binlerce misafir

        Uçmakdere Mahallesi Muhtarı Burhan Elmas da nüfusları sadece 166 olmasına rağmen her yıl binlerce misafiri ağırladıklarını söyledi.

        Doğa tutkunlarının Uçmakdere’de kamp, yürüyüş, bisiklet ve deniz aktiviteleriyle farklı deneyimler yaşadığını anlatan Elmas, "Bu güzellikleri koruyarak sürdürülebilir turizme katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.

        - "Küçük Ölüdeniz" benzetmesi

        Bölgede ATV turları düzenleyen Berkan Tuban, Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği noktada yer alan Uçmakdere’nin görsel zenginliğiyle dikkati çektiğini ifade etti.

        Yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy ise Uçmakdere’nin ekstrem spor tutkunları için cazibe merkezi olduğunu belirtti.

        Uçmakdere'nin eşsiz güzelliklerini gökyüzünden görmek isteyen herkesin bölgeye geldiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

        "Buraya daha çok İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'den gelen oluyor. Buraya manzara açısından 'Küçük Ölüdeniz' diyorlar. Hem denizin olması hem ormanın olması maviyle yeşilin birleşmesi burayı farklı kılıyor. Buranın kent yaşamından uzak olmasından dolayı insanlar burayı tercih edip doğa sporları yapıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Villaya el bombası atmışlardı! 'Haraç ver' furyası!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        Sokakta Hatice'nin boğazını kesmişti! İşte caninin gerekçesi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        Hayatının baharında... Tünelde ölüm!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        "Evde vefat" iddiasından kardeş vahşeti çıktı!
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Bir çocukları vardı... Kocasını kalbinden bıçakladı!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Zelenskiy Trump'ı Kiev'e davet etti
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Boykot haftasında kartlı harcamalarda ne yaşandı?
        Tepki yağdı
        Tepki yağdı
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi
        İçim Süt'ten yenilenebilir enerji hamlesi

        Benzer Haberler

        Polisten kaçan sürücüye 104 bin TL ceza
        Polisten kaçan sürücüye 104 bin TL ceza
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurye yaralandı
        Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor
        Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafların doğal fonu oluyor
        Hastalıktan ari Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 b...
        Hastalıktan ari Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 105 b...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı