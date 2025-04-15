Tekirdağ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekipler, 5 bin 900 kişiye projeyi tanıttı.
Gerçekleştirilen programlarda NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da bilgi verildi.
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