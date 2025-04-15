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        Tekirdağ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:34
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        Tekirdağ'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Ekipler, 5 bin 900 kişiye projeyi tanıttı.

        Gerçekleştirilen programlarda NARVAS ve UYUMA mobil uygulamaları hakkında da bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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