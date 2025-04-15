Küresel iklim değişikliği meyve bahçelerinde rekolte kaybına neden oluyor

FIRAT ÇAKIR - Son yıllarda etkileri giderek artan küresel ısınma, meyve bahçelerinde ciddi rekolte kayıplarına yol açıyor.

Bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık dalgalanmaları, uzun süren kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, üreticileri zor durumda bırakıyor.

Meyve üreticileri, iklim değişikliğine bağlı olarak ağaçların erken çiçek açtığını ve bu nedenle meyve tutumunun azaldığını belirtiyor.

- "Zirai don meyve ağaçlarına zarar verdi"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin meyve bahçelerini olumsuz yönde etkilediğini belirten Bahar, ani hava değişimlerinin meyve ağaçları üzerinde etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.

Küresel ısınmayla her sene farklı doğa olaylarıyla karşılaşıldığını aktaran Bahar, "Bu yıl Ege ve Marmara'da tür ve çeşitlere bağlı olarak bir hafta ile 15 gün arası erkencilik var." dedi.

Bahar, ılık geçen kış mevsiminin ardından gelen zirai donun meyve ağaçlarına zarar verdiğini kaydetti. Ani hava değişimlerinde üreticilerin yeterli önlemi alamadığını anlatan Bahar, "Bademler tutmuştu. Erik, şeftali, nektarin, elma, armut ve kiraz çeşitleri yeni çiçek açıyordu. Bunlar zirai dona aynı anda yakalandı." diye konuştu. Bahar, zirai dona karşı üreticilerin bahçelerinde lastik ve nemlendirilmiş saman balyası yakımı, ilaçlama makineleriyle su püskürtülmesi, yağmurlama, ısıtıcı sobalar, hava sirkülasyonu sağlayan fanlar, ısıtıcı rezistanslar ile zirai dona karşı önlem almaya çalıştıklarını ifade etti. - "Bir kararsızlık var" İklim değişikliğinin rekolteyi doğrudan etkilediğini vurgulayan Bahar, şöyle konuştu: "Küresel iklim değişikliği meyve bahçelerinde, bağlarda kayıplara sebep olabiliyor. Bu kuraklıktan da olabilir, düşük sıcaklıktan da olabilir, bir kararsızlık var. Havanın ne zaman ne yapacağını artık kestiremez olduk. Anlayamaz hale geldik ve kısa süreli stratejiler geliştirmek zorunda kalıyoruz. Her gün meteorolojik verileri takip ederek, buna göre önlem alma durumunda kalıyoruz. Bunlar belli yatırımlar gerektiriyor. Bazen çaresiz kalıp, yapabileceğimiz bir şey yok diyoruz."