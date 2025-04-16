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        Dünya Okul Sporları Oyunları'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ'da törenle karşılandı

        Sırbistan'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Oyunları'nda madalya kazanan sporcular, Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:52
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        Dünya Okul Sporları Oyunları'nda madalya kazanan sporcular Tekirdağ'da törenle karşılandı
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        Sırbistan'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Oyunları'nda madalya kazanan sporcular, Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

        Kente gelen Dünya Okul Sporları Oyunlarında güreş branşında 65 kiloda dünya şampiyonu olan Esma Nur Kara ve taekwondo branşında dünya ikincisi olan Berfin Avcı Tekirdağ'da coşkuyla karşılandı.

        Çiçeklerle karşılanan milli sporculara arkadaşları ve yakınları sevgi gösterisinde bulundu.

        Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Sırbistan'daki oyunlarda önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi.

        Sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Üzgün, "Büyük bir gurur yaşıyoruz. Sporcularımız, Sırbistan'da Tekirdağ'ın ve ülkemizin ismini duyurdu. İstiklal Marşını okutup, bayrağımızı göklere çektirdi. Oyunlarda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden sporcularımızı, desteklerini esirgemeyen kıymetli ailelerimizi, değerli öğretmenlerini ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından Kara ve Avcı yakınları konvoy eşliğinde şehir turu attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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