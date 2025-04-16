Tekirdağ'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Orta Cami Mahallesi'nde park halindeki araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler, aracı sardı.
Çevredekiler, durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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