Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
O.V. idaresindeki 34 EFV 504 plakalı otomobil, Muhittin Mahallesi Kemal Tahir Caddesi'ndeki kavşakta M.A.D. yönetimindeki 34 ERV 946 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 34 ERV 946 plakalı otomobil sürücü M.A.D. yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine D.Ü'yü durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine F.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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