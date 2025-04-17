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        Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelken gösterisi düzenlendi

        Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken ve römorkörlerle gösteri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:48
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        Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelken gösterisi düzenlendi
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        Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken ve römorkörlerle gösteri gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nden yaklaşık 40 yelkenci, Marmara Denizi açıklarında gösteri sundu.

        Vatandaşlar, römorkörlerin yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesini ilgiyle izledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında kentin turizm potansiyeline dikkati çekmek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Tekirdağ'ın tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve değerleriyle turizm açısından önemli bir şehir olduğunu aktaran Karaküçük, etkinlikte Türkiye'nin üst düzey yelken sporcularını izlediklerini belirtti.

        Karaküçük, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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