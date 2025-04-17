Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında yelken gösterisi düzenlendi

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yelken ve römorkörlerle gösteri gerçekleştirildi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nden yaklaşık 40 yelkenci, Marmara Denizi açıklarında gösteri sundu.

Vatandaşlar, römorkörlerin yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesini ilgiyle izledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında kentin turizm potansiyeline dikkati çekmek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Tekirdağ'ın tarihi, kültürel, doğal güzellikleri ve değerleriyle turizm açısından önemli bir şehir olduğunu aktaran Karaküçük, etkinlikte Türkiye'nin üst düzey yelken sporcularını izlediklerini belirtti.

Karaküçük, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.