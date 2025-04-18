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        Tekirdağ'da 356 bin 490 makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 356 bin 490 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:45
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        Tekirdağ'da 356 bin 490 makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 356 bin 490 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipleri, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçesinde bir ev ve bazı iş yerlerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 356 bin 490 bin makaron, 14 sigara sarma makinesi, 53 kilogram tütün ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 8 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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