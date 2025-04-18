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        Genç sporcu Ada atletizmde 2 yılda dört Türkiye şampiyonluğu kazandı

        Tekirdağ'da atletizmde 2 yılda 4 kere Türkiye şampiyon olan 13 yaşındaki Ada Öztürk, derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:06
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        Genç sporcu Ada atletizmde 2 yılda dört Türkiye şampiyonluğu kazandı
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        Tekirdağ'da atletizmde 2 yılda 4 kere Türkiye şampiyon olan 13 yaşındaki Ada Öztürk, derecelerine yenilerini eklemek için çalışıyor.

        Genç sporcu 9 yaşında başladığı atletizm de zamanla kendini geliştirerek yarışmalara katılmaya başladı.

        Öztürk, aldığı derelerle kendini gösterip Türkiye şampiyonalarına katıldı.

        Geçen yıl farklı kategorilerde 3 kere Türkiye şampiyonluğu elde eden Öztürk, bu sene de U14 Atletizm Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

        Ülkesini yurt dışında temsil ederek başarılarına yenilerini eklemek isteyen Öztürk, her gün yaptığı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürüyor.

        Öztürk, AA muhabirine, her zaman daha iyi bir sporcu olmak için gayret ettiğini söyledi.

        Başarılarıyla adından söz ettirmek istediğini dile getiren Öztürk, "Antrenman yapa yapa kendimi geliştirdim. Sonra ilk burada bir seçme olmuştu. O ilk yarışım oydu, seçmeydi. Sonra onun finaline gittim. Orada da iyi bir başarı elde ettim. Geçen sene 3 altın kazanmıştım. 60 metre, 200 metre ve 4 çarpı 200 metre kadınlarda. Bu sene 60 metre de altın madalya aldım. 200 metre de üçüncü oldum. Bronz madalya aldım. Bundan sonraki yarışlarda güzel dereceler elde ederek milli takımla ülkemi milli takımda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

        Antrenör Neşe Parlak Sel de başarılı sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını aktardı.

        Sporcusuyla 9 yaşından beri çalıştıklarını belirten Sel, "Geldiğinde çok küçüktü tabii. Bir iki yıl güzel bir antrenman yaptık kendisiyle. Söz dinleyen, tatlı bir sporcu. Sonuçta da güzel dereceler çıkmaya başladı. Yarışlara katılmaya başladık. Geçen sene ilk Türkiye Şampiyonasına katıldığımızda önceki yarışta çok güzel bir antrenman yaptık. Sonra da çok güzel bir antrenman yaptık. Sonra da çok güzel bir antrenman yaptık. Geçen sene ilk Türkiye Şampiyonasında 3 altın madalya kazandı. Bu sene yine şampiyon oldu." diye konuştu.

        Sel, eski milli sporcu olduğu için sporcularını çok iyi anladığını, Ada'nın yaşadığı heyecanlı kendisinin de yaşadığını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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