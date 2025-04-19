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        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 09:29 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:29
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        Tekirdağ'da sis etkili oldu
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        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Kentte gece başlayan sis, sabah etkisini artırdı.

        Kenti Muratlı, Malkara ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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