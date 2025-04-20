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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde hayvan barınağını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:48 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:40
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesinde hayvan barınağını ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, barınak ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Şarköy Belediyesince kurulması planlanan doğal yaşam alanı arazisini gezerek, incelemelerde bulunan Soytürk'e Şarköy Belediye Başkan Vekili Kemal Yazıcı eşlik etti.

        - Üreticiler bilgilendirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

        Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

        Cuma Buluşmaları kapsamında Malkara ilçesinde 3 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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