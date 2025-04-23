Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü 23 Nisan'ı video kliple kutladı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İl Emniyet Müdürlüğü de bu özel güne ilişkin klip hazırladı.

Ahmed ve Arel isimli çocuklar ile polisler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Kendileri küçük, kalpleri kocaman öğrencilerimiz Ahmed ve Arel’in en sevdiği türkü Mağusa Limanı'nı birlikte seslendirdik. Dünyanın en güzel bayramını en güzel yüreklere armağan eden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Geleceğimizi aydınlığa boğacak sizlersiniz' dediği sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajı ile paylaşıldı.