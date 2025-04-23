Tekirdağ'da okullar yarın tatil edildi
Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.
Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.
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