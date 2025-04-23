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        Tekirdağ'da okullar yarın tatil edildi

        Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:05 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:05
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        Tekirdağ'da okullar yarın tatil edildi
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        Tekirdağ Valiliği, İstanbul'daki depremler sebebiyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle kentteki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacağı aktarılırdı.

        Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personelin izin kapsamı dışında olduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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