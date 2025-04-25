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        Tekirdağ'da yurt dışından GDO'lu mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporları hazırlayarak genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:56
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        Tekirdağ'da yurt dışından GDO'lu mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporları hazırlayarak genetiği değiştirilmiş (GDO) mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının olduğu tutuksuz 7 sanık ile taraf avukatları katıldı.

        Bir tutuksuz sanık duruşmaya bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli şube müdürü tanık P.A, geçen yıl mayıs ayında kendi şubelerinde çalışmayan bir kişinin işlem yaptığının tespit edilmesi üzerine suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

        Kendi şubelerinde çalışmayan H.Z'nin görevi olmadığı halde 6 işlem yaptığını belirten P.A, "Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bakanlık müfettiş görevlendirdi. Beş işlem bizim şubede çalışan görevli tarafından yapılmıştır. Gemiler boşaltıldığı için yurt içinde bulunan mısırlardan numune aldık. İlk defa böyle bir durumla karşılaştık." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı tanık H.Z. de 2018 yılında ithalat ile ilgili işlemleri yapan şubeden ayrıldığını dile getirdi.

        Kendi sisteminden yapıldığı iddia edilen işlemleri kendisinin yapmadığını ifade eden H.Z, "Ben şubeden ayrıldıktan sonra sisteme girmedim. Birisi sistemimi aktif hale getirerek işlemler yapmış." diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı tanık O.S. ise kurumda sorun yaşayan personelin kendisiyle iletişime geçerek sorunlarını çözdüğünü, şubeden ayrılan kişilerin sistemleri pasif hale getirildiği için işlem yapamayacağını ifade etti.

        Müdürlük çalışanı tanık C.K. da kendi bilgisi dışında ithalat ile ilgili işlemlerin sisteminden yapıldığını söyledi.

        Gelen gemilerde kontrol işlemleri yaptığını aktaran tanık, olaya konu olan gemilerdeki işlemlerden bilgisi olmadığını savundu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisi sanık F.C. ise tanıkların kendisini tanıdıkları halde tanımamış gibi konuşmalarının doğru olmadığını dile getirdi.

        Tanıkların yaşanan olayı manipüle etmeye çalıştığını ileri süren F.C, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

        Diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

        Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

        Sanıklar hakkında, "Resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet", "İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

        Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığınca geçen yıl mayıs ayında başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye'ye sahte evrak düzenleyerek Rusya ve Ukrayna'dan GDO'lu ürün getirdikleri iddiasıyla aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının olduğu 17 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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