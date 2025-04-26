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        Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:19
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        Tekirdağ'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Arda Ahmet Yılmaz'ın (17) kullandığı 39 ADL 296 plakalı motosiklet, Misinli Mahallesi'ndeki kavşakta G.A. idaresindeki 34 BMP 428 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Yılmaz ve motosikletteki H.Y. yola savruldu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Yaralı H.Y, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldıırldı.

        Yılmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

        Hafif ticari aracın sürücüsü ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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