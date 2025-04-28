Tekirdağ'da 7 bin 400 makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 7 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da 7 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çorlu ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 7 bin 400 makaron ele geçirdi.
İş yerindeki bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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