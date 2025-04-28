Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ö'yü durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine T.İ'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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