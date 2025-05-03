Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu ve Safiye Osman Çeliker İlkokulu iş birliğinde, öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için eğlendirici ve maneviyatlarını güçlendirici etkinlik hazırlandı.

Etkinlikte, NKÜ Öğretim Görevlisi Yarkın Çelik, Safiye Osman Çeliker İlkokulu Okul Müdürü Seyhan Topaloğlu ve okul öğretmenleri yer aldı.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle, dijital anlamda Anıtkabir'i ziyareti gerçekleştiren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

- Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl ve Bahçelievler Mahallesi'nde çalışmaların başladığı bildirildi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

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Ergene ilçesinde düzenlenen törenle semt pazarının açılışı gerçekleştirildi.