Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu ve Safiye Osman Çeliker İlkokulu iş birliğinde, öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:55 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu ve Safiye Osman Çeliker İlkokulu iş birliğinde, öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için eğlendirici ve maneviyatlarını güçlendirici etkinlik hazırlandı.

        Etkinlikte, NKÜ Öğretim Görevlisi Yarkın Çelik, Safiye Osman Çeliker İlkokulu Okul Müdürü Seyhan Topaloğlu ve okul öğretmenleri yer aldı.

        Sanal gerçeklik gözlükleriyle, dijital anlamda Anıtkabir'i ziyareti gerçekleştiren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.

        - Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

        Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl ve Bahçelievler Mahallesi'nde çalışmaların başladığı bildirildi.

        Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

        - Ergene'de yeni semt pazarı açıldı

        Ergene ilçesinde düzenlenen törenle semt pazarının açılışı gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Ergene Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek de pazarın esnafa ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

        Törene, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem; Tekirdağ'da hafif hissedildi (2...
        Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem; Tekirdağ'da hafif hissedildi (2...
        Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
        Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 64 tesise 50 milyon 212 bin lira ceza
        Tekirdağ'da çevreyi kirleten 64 tesise 50 milyon 212 bin lira ceza
        Tekirdağ'da 120 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 120 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı