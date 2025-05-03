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        Tekirdağ'da 5. kattan düşen çocuk öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 20:36 Güncelleme: 03.05.2025 - 20:36
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        Tekirdağ'da 5. kattan düşen çocuk öldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 5. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Gültepe Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan 1 yaşındaki M.N.B., 5. kattaki dairelerinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.N.B., kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun yüksekten düşmesi apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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