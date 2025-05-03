Tekirdağ'da 5. kattan düşen çocuk öldü

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.N.B., kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gültepe Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan 1 yaşındaki M.N.B., 5. kattaki dairelerinden henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

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