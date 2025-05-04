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        Tekirdağ'da ciple polis memuruna çarpıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

        Tekirdağ'da polis memuruna ciple çarpıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:21
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        Tekirdağ'da ciple polis memuruna çarpıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
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        Tekirdağ'da polis memuruna ciple çarpıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

        Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi'nde uygulama yapan emniyet güçleri, durumundan şüphelendikleri 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istedi.

        Sürücü "dur" ikazına uymayıp aracıyla polis memuru R.B'ye çarparak kaçmaya başladı.

        Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Takip edilen şüphelinin kullandığı araç, bir süre sonra tarlaya devrildi. Aracından çıkan şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti.

        Ekiplerin takibi sonucu kaçan sürücü saklanmaya çalıştığı menfezde yakalandı.

        Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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