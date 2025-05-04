Tekirdağ'da ciple polis memuruna çarpıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Takip edilen şüphelinin kullandığı araç, bir süre sonra tarlaya devrildi. Aracından çıkan şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.