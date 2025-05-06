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        Tekirdağ'da "Dünyada ve Türkiye'de ayçiçeği piyasaları" konferansı düzenlendi

        Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, kuraklığın ayçiçeği üretiminde verim kayıplarına yol açtığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:02
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        Tekirdağ'da "Dünyada ve Türkiye'de ayçiçeği piyasaları" konferansı düzenlendi
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        Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, kuraklığın ayçiçeği üretiminde verim kayıplarına yol açtığını söyledi.

        Çalen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de ayçiçeği piyasaları" konferansında yaptığı konuşmada, dünyada yıllık 600-650 milyon ton yağlı tohum üretiminden 250-260 milyon ton civarında yağ elde edildiğini belirtti.

        Ayçiçeğinin, dünya genelinde en çok üretilen dördüncü yağlı tohum ürünü olduğunu ifade eden Çalen, "Kanola hem kışlık hem baharlık üretilebiliyor. Ancak ayçiçeği dahil diğer tüm yağlı tohumlar genelde baharlık ekimle üretiliyor. Son 3 yıldır baharlık üretimler, özellikle Kuzey Yarım Küre'de kuraklık tehdidiyle karşı karşıya." dedi.

        Türkiye'de son iki sezondur kuraklığın etkisiyle ayçiçeği üretiminin 1,3-1,4 milyon ton seviyesinde kaldığını vurgulayan Çalen, "Oysa ülke olarak kendi ihtiyacımızı karşılayabilmemiz için 3 milyon tonluk üretim yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

        2022 yılında 2 milyon ton seviyesinin aşıldığını ancak bu başarının sürdürülebilir hale gelmediğini dile getiren Çalen, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından tarımsal ihtiyaçlar artınca çiftçimiz büyük bir ilgi gösterdi. Devletimiz hibe kampanyalarıyla, bedelsiz tohum dağıtımlarıyla bu süreci destekledi. Çiftçi örgütleriyle birlikte yoğun bir ekim dönemi yaşandı." diye konuştu.

        Çalen, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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