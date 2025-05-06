Tekirdağ'da motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takan sürücü trafikte görüntülendi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takarak trafikte ilerledi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takarak trafikte ilerledi.
Fatih Caddesi'nde seyir halindeki sürücü, motosikletinin düşen plakasını sırt çantasına bantla yapıştırdı.
Trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü, diğer yolcu ve sürücülerin dikkatini çekti.
Bu anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.
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