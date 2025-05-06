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        Tekirdağ'da motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takan sürücü trafikte görüntülendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takarak trafikte ilerledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:56
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        Tekirdağ'da motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takan sürücü trafikte görüntülendi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, motosikletten düşen plakayı sırt çantasına takarak trafikte ilerledi.

        Fatih Caddesi'nde seyir halindeki sürücü, motosikletinin düşen plakasını sırt çantasına bantla yapıştırdı.

        Trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü, diğer yolcu ve sürücülerin dikkatini çekti.

        Bu anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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