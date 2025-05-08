Tekirdağ'da "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi düzenlendi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alışveriş bağımlılığına dikkati çekerek, "Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek yine alışveriş bağımlılığına dahil. Alışveriş yaptıktan sonra bütün heyecanın kaybolması, 'Bunu neden aldım?' diye düşünülmesi, kullanmadan kenara konulması, bu yaygınlaşmaya başladı." dedi.

Dinç, Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Cihannüma Derneği Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneğince, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen "Modern Bağımlılıklar" söyleşisinde, bağımlılıkların başlangıcında alınan hazzın giderek düştüğünü belirtti.

Bu durumda bağımlı insanların, daha fazla haz almak için dozajı hep artırma eğiliminde olduğunu anlatan Dinç, "Bir süre sonra dozaj yetmez. Vücudun kaldıramayacağı kadar dozajı artırır. Kaldıramayacağı kadar kendine yüklenir ve büyük bir anlamsızlık, duygusuzluk, mutsuzluk, huzursuzluk yaşar." diye konuştu.

Sadece madde bağımlılığı değil duygusal bağımlılıkların da insana çok şey kaybettireceğini dile getiren Dinç, duygusal bağımlılığın, tehlikeli görünmese dahi insanlığa da zarar verdiğini söyledi.