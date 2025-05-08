Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi düzenlendi

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alışveriş bağımlılığına dikkati çekerek, "Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek yine alışveriş bağımlılığına dahil. Alışveriş yaptıktan sonra bütün heyecanın kaybolması, 'Bunu neden aldım?' diye düşünülmesi, kullanmadan kenara konulması, bu yaygınlaşmaya başladı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alışveriş bağımlılığına dikkati çekerek, "Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek yine alışveriş bağımlılığına dahil. Alışveriş yaptıktan sonra bütün heyecanın kaybolması, 'Bunu neden aldım?' diye düşünülmesi, kullanmadan kenara konulması, bu yaygınlaşmaya başladı." dedi.

        Dinç, Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Cihannüma Derneği Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneğince, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen "Modern Bağımlılıklar" söyleşisinde, bağımlılıkların başlangıcında alınan hazzın giderek düştüğünü belirtti.

        Bu durumda bağımlı insanların, daha fazla haz almak için dozajı hep artırma eğiliminde olduğunu anlatan Dinç, "Bir süre sonra dozaj yetmez. Vücudun kaldıramayacağı kadar dozajı artırır. Kaldıramayacağı kadar kendine yüklenir ve büyük bir anlamsızlık, duygusuzluk, mutsuzluk, huzursuzluk yaşar." diye konuştu.

        Sadece madde bağımlılığı değil duygusal bağımlılıkların da insana çok şey kaybettireceğini dile getiren Dinç, duygusal bağımlılığın, tehlikeli görünmese dahi insanlığa da zarar verdiğini söyledi.

        Dinç, her türlü bağımlılıktan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

        Alkol, madde, kumar ya da internet bağımlılıklarının gündemde olmasına karşın pek çok başka bağımlılığın bulunduğunu vurgulayan Dinç, bunlardan birisinin de alışveriş bağımlılığı olduğunu belirtti.

        Alışveriş bağımlılığının sadece ürün almakla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Dinç, "Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek yine alışveriş bağımlılığına dahil. Alışveriş yaptıktan sonra bütün heyecanın kaybolması, 'Bunu neden aldım?' diye düşünülmesi, kullanmadan kenara konulması, bu yaygınlaşmaya başladı. Alışveriş bağımlılığı karşımızda bir problem olarak duruyor." dedi.

        Dinç, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş'ın da konuşma yaptığı söyleşiye, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Kreşte ölümden döndü! Küçük çocuk inşaat alanına düştü!
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da öğrenciler trafik kurallarını parkurda öğreniyor
        Tekirdağ'da öğrenciler trafik kurallarını parkurda öğreniyor
        Tekirdağ'daki atık su analizlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde bağımlıl...
        Tekirdağ'daki atık su analizlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde bağımlıl...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'a Yeşilay Kampüsü kurulacak
        Tekirdağ'a Yeşilay Kampüsü kurulacak
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı