Tekirdağ'da "Modern Bağımlılıklar" söyleşisi düzenlendi
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alışveriş bağımlılığına dikkati çekerek, "Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek yine alışveriş bağımlılığına dahil. Alışveriş yaptıktan sonra bütün heyecanın kaybolması, 'Bunu neden aldım?' diye düşünülmesi, kullanmadan kenara konulması, bu yaygınlaşmaya başladı." dedi.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, alışveriş bağımlılığına dikkati çekerek, "Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek yine alışveriş bağımlılığına dahil. Alışveriş yaptıktan sonra bütün heyecanın kaybolması, 'Bunu neden aldım?' diye düşünülmesi, kullanmadan kenara konulması, bu yaygınlaşmaya başladı." dedi.
Dinç, Yeşilay Tekirdağ Şubesi, Cihannüma Derneği Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneğince, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen "Modern Bağımlılıklar" söyleşisinde, bağımlılıkların başlangıcında alınan hazzın giderek düştüğünü belirtti.
Bu durumda bağımlı insanların, daha fazla haz almak için dozajı hep artırma eğiliminde olduğunu anlatan Dinç, "Bir süre sonra dozaj yetmez. Vücudun kaldıramayacağı kadar dozajı artırır. Kaldıramayacağı kadar kendine yüklenir ve büyük bir anlamsızlık, duygusuzluk, mutsuzluk, huzursuzluk yaşar." diye konuştu.
Sadece madde bağımlılığı değil duygusal bağımlılıkların da insana çok şey kaybettireceğini dile getiren Dinç, duygusal bağımlılığın, tehlikeli görünmese dahi insanlığa da zarar verdiğini söyledi.
Dinç, her türlü bağımlılıktan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.
Alkol, madde, kumar ya da internet bağımlılıklarının gündemde olmasına karşın pek çok başka bağımlılığın bulunduğunu vurgulayan Dinç, bunlardan birisinin de alışveriş bağımlılığı olduğunu belirtti.
Alışveriş bağımlılığının sadece ürün almakla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Dinç, "Alışveriş sitelerinde inanılmaz uzun vakitler geçirmek yine alışveriş bağımlılığına dahil. Alışveriş yaptıktan sonra bütün heyecanın kaybolması, 'Bunu neden aldım?' diye düşünülmesi, kullanmadan kenara konulması, bu yaygınlaşmaya başladı. Alışveriş bağımlılığı karşımızda bir problem olarak duruyor." dedi.
Dinç, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş'ın da konuşma yaptığı söyleşiye, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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