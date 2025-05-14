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        Tekirdağ'da "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" kutlandı

        Tekirdağ'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:20
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        Tekirdağ'da "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" kutlandı
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        Tekirdağ'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tekirdağ Ziraat Odası tarafından Valilik önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, yaptığı konuşmada, küresel ısınmanın etkilerinin çiftçileri çaresiz bıraktığını söyledi.

        Çiftçilerin kuraklıkla mücadele ettiğini aktaran Saygı, "Küresel ısınmanın son yıllarda daha hissedilir hale gelmesi, geleneksel tarım yöntemlerini işlevsiz kılmaktadır." dedi.

        Saygı, çiftçilerin iklim krizinden dolayı girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığını belirtti.

        Türkiye için tarımın tartışılmaz bir sektör olduğunu ifade eden Saygı, "Sel, dolu, don, kuraklık ve fırtına gibi doğal afetlerin artan sıklığı ve şiddeti, tarımsal üretimde ciddi ürün kayıplarına yol açmaktadır. Aynı zamanda yeniden ekim, hasat ve altyapı onarımı gibi ek maliyetleri artırarak üretim giderlerini yükseltmektedir." diye konuştu.

        Saygı, iklim değişikliği etkilerinden dolayı tarım sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğinin her geçen gün zayıflatmakta olduğunu dile getirdi.

        Yeterli yağışların olmaması durumunda buğdayda rekolte kaybının yaşanabileceğini anlatan Saygı, "Nisan ayında yaşanan zirai don olayı bağ ve meyve ağaçlarında ciddi zararlara buğdayda da kısmi verim kayıplarına yol açmıştır. Önümüzdeki günlerde ciddi bir yağış almadığımız takdirde buğdayda önemli bir verim kaybı kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

        CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'nun da konuşma yaptığı törene, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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