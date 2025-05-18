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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:03
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlı gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, evde iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, Şarköy ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.

        Aramada, 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, iklimlendirme çadırı, 2 fan, 4 saksı, vantilatör, nem ölçer, 17 litre bitki besleyici gübre ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.M.D. ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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