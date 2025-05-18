Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında 2025 yılını kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Belediyenin çok amaçlı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, imzalanan sözleşme için şartları zorladıklarını ve yaşanan zor koşullara rağmen taşın altına ellerini koyduklarını belirtti.

Çalışanların mutluluk ve refahının önemli olduğunu ifade eden Sarıkurt, "Bu kapsamda memur ve kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personelimizi kapsayan sosyal denge sözleşmesini tavan ücret olan yüzde 120 oranına taşıdık. Dün olduğu gibi yarın da ekip ruhuyla, değerli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için aralıksız olarak çalışmaya devam edecek ve Çorlu’muzu hep birlikte ileriye taşıyacağız. Sözleşmenin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İmza törenine Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ali Şahin Gülen ve sendika temsilcileri de katıldı.