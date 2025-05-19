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        Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları yapıldı

        Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:44 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:51
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        Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları yapıldı
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        Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.

        Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona, 57 sporcu katıldı.

        Marmara Denizi açıklarında startı verilen organizasyonda yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.

        Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

        Yarışlarda kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

        Optimist genel: Boran Öden

        Optimist junior: Demir Alptekin

        Optimist kızlar: Sude Destereci

        Optimist junior kızlar: Lila Atalay

        ILCA 4: Deniz Gümüş

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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