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        Tekirdağ'da engelli gençler temsili askerlik heyecanı yaşadı

        –Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen temsili askerlik töreni engelli gençlerin ve ailelerinin gurur ve heyecan dolu anlarına sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:12
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        Tekirdağ'da engelli gençler temsili askerlik heyecanı yaşadı
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        –Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen temsili askerlik töreni engelli gençlerin ve ailelerinin gurur ve heyecan dolu anlarına sahne oldu.

        Türkiye Sakatlar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törene 12 engelli genç, aileleriyle birlikte katıldı.

        Engelli gençler askeri üniforma giyerek bir günlüğüne de olsa asker olmanın onurunu yaşadı.

        Törende, engelli gençler Türk bayrağına el basarak yemin etti, ardından düzenlenen bayrak geçiş töreninde protokolü selamladı. Törende duygusal anlar yaşandı.

        Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, törende yaptığı konuşmada, askerliğin sadece silah tutmakla sınırlı olmadığını belirterek, "Kıymetli kardeşlerim, sizler bu üniformayı giyerken sadece bir kıyafet giymediniz. Bu milletin şanını, bayrağını, tarihini ve inancını da üzerinize giydiniz. Askerlik, gerektiğinde canını feda etmektir. O yürek sizde var. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

        Törene, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Albay Erkan Bulut, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammet Süleyman Rüzgar ve aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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