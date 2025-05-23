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        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı başladı

        Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı'nın Tekirdağ'daki ilk saha uygulaması, Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:41
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        Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı başladı
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        Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı'nın Tekirdağ'daki ilk saha uygulaması, Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

        Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Program kapsamında öğrencilere Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan rehber doğrultusunda teorik sağlık eğitimi verildi.

        Etkinlikte konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, temel önceliklerinin Türkiye'nin geleceğini sağlık konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı'nın 81 ilde uygulandığını belirten Demirkol, "Bu programla her bir evladımız sağlığının kıymetini bilsin, zararlı alışkanlıkları tanısın, ailesinde sigara kullanan varsa onu engellesin. Burada ilk yardım eğitimi almayı öğrensin. Ambulanslarımıza binsin istiyoruz. Bizim kuvvetli geleceğimiz ancak sağlıkla mümkün. Her birinizin sağlıklı birey olmanız için yapılan bu programların hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Çocuklara sağlık bilincini kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Demirkol, zararlı alışkanlıkların ne denli kötü olduğunu anlattıklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere "sağlık elçisi" belgeleri verildi, yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi, öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

        Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve öğrenciler katıldı.

        Katılımcılar, UMKE, evde bakım hizmeti, ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenmenin anlatıldığı okul bahçesindeki stantları gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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