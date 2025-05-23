Tekirdağ'da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı başladı

Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı'nın Tekirdağ'daki ilk saha uygulaması, Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program kapsamında öğrencilere Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce hazırlanan rehber doğrultusunda teorik sağlık eğitimi verildi.

Etkinlikte konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, temel önceliklerinin Türkiye'nin geleceğini sağlık konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" Programı'nın 81 ilde uygulandığını belirten Demirkol, "Bu programla her bir evladımız sağlığının kıymetini bilsin, zararlı alışkanlıkları tanısın, ailesinde sigara kullanan varsa onu engellesin. Burada ilk yardım eğitimi almayı öğrensin. Ambulanslarımıza binsin istiyoruz. Bizim kuvvetli geleceğimiz ancak sağlıkla mümkün. Her birinizin sağlıklı birey olmanız için yapılan bu programların hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.