Tekirdağ'da coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, coğrafi işaretli peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Tekirdağ köftesi, Küçükyoncalı keşkeği, Velimeşe bozası, Yapıncak asma yaprağı, Tekirdağ soğanı ve Ferhadanlı karpuzu vatandaşlara sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Tekirdağ mutfağının zenginliklerini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Tekirdağ'ın tescilli lezzetlerinin sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Karaküçük, "Hafta kapsamında, coğrafi işareti olan bütün ürünlerimizi yerli ve yabancı turistlere tanıtıyoruz. Türk mutfağının sürdürülebilir ve sağlıklı yönleri ön plana çıkarılıyor. Etkinliklerle Tekirdağ mutfağını tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.