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        Tekirdağ'da coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:32
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        Tekirdağ'da coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı
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        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, coğrafi işaretli peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Tekirdağ köftesi, Küçükyoncalı keşkeği, Velimeşe bozası, Yapıncak asma yaprağı, Tekirdağ soğanı ve Ferhadanlı karpuzu vatandaşlara sunuldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Tekirdağ mutfağının zenginliklerini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

        Tekirdağ'ın tescilli lezzetlerinin sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Karaküçük, "Hafta kapsamında, coğrafi işareti olan bütün ürünlerimizi yerli ve yabancı turistlere tanıtıyoruz. Türk mutfağının sürdürülebilir ve sağlıklı yönleri ön plana çıkarılıyor. Etkinliklerle Tekirdağ mutfağını tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

        Vali Recep Soytürk de kentin gastronomisinin zenginleşmesi ve markalaşmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Etkinlikte, Soytürk ve kurum müdürleri stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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