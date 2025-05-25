Tekirdağ'dan kısa kısa
Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme Teftiş ve Tetkik Başkanı Kıdemli Albay Selahattin Özer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme Teftiş ve Tetkik Başkanı Kıdemli Albay Selahattin Özer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özer ve Soytürk makamda bir süre görüştü.
Özer'e ziyarette, Kuzey Marmara Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da eşlik etti.
-Hayrabolu'ya okul yaptırılacak
Hayrabolu ilçesine hayırsever tarafından 4 derslikli ilkokul yaptırılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulun yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, vali yardımcısı Kaan Peker, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve hayırsever Can Münür Bayındır tarafından imzalandı.
Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Soytürk, çocukların daha iyi şartlarda eğitim almaları için hayırseverlerin de desteği ile okul ve derslikleri artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
-Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu toplantısı yapıldı
Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında Çorlu'da gerçekleştirildi.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda, Tekirdağ'ın sanayisinin genel durumu ve ülke sanayisi içerisindeki yeri ve önemi görüşüldü.
2024 yılı içerisinde alınan SANTEK kurulu kararları doğrultusunda yapılan faaliyetler, Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ve Tekirdağ sanayisinin sorunları ile bu sorunların çözüm önerileri hakkında görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, yapılacak çalışmalar değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Taşan, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, belediye ve ticaret odası başkanları katıldı.
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