Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme Teftiş ve Tetkik Başkanı Kıdemli Albay Selahattin Özer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özer ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Özer'e ziyarette, Kuzey Marmara Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da eşlik etti.

-Hayrabolu'ya okul yaptırılacak

Hayrabolu ilçesine hayırsever tarafından 4 derslikli ilkokul yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulun yaptırılmasına dair protokol, Vali Recep Soytürk, vali yardımcısı Kaan Peker, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve hayırsever Can Münür Bayındır tarafından imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Soytürk, çocukların daha iyi şartlarda eğitim almaları için hayırseverlerin de desteği ile okul ve derslikleri artırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.