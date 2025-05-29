Tekirdağ'da vidanjörün çarptığı kadın öldü

Kadının cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait olan ve E.Y'nin kullandığı 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

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