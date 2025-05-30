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        BSH Türkiye, 30 yılda 100 milyondan fazla üretime imza attı

        Türkiye'deki faaliyetlerine 1995 yılında başlayan BSH Türkiye, aradan geçen 30 yılda 100 milyon adetten fazla ürün üretti ve 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:25
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        BSH Türkiye, 30 yılda 100 milyondan fazla üretime imza attı
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        Türkiye'deki faaliyetlerine 1995 yılında başlayan BSH Türkiye, aradan geçen 30 yılda 100 milyon adetten fazla ürün üretti ve 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

        BSH Türkiye, 30. yılını BSH Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Metz, BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın ve BSH Türkiye CEO’su Alper Şengül'ün katıldığı basın toplantısı ile kutlarken, sosyoekonomik etki analizi raporunu da açıkladı.

        Toplantıda verilen bilgiye göre, BSH Türkiye'nin 30 yıllık süreçte üretimi 100 milyonu aşarken, şirket 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

        Toplantıda konuşan BSH Üst Yöneticisi (CEO) Metz, Türkiye’nin BSH için taşıdığı stratejik öneme ve gelecek vizyonundaki yerine dikkati çekerek, Türkiye'nin küresel stratejilerde etkin bir rol üstlendiğini söyledi.

        Metz, BSH Türkiye'nin fabrikasının 22. global fabrika olarak 1995 yılında Çerkezköy'de kurulduğunu hatırlatarak, "Türkiye bir pazarın çok ötesinde bizim için stratejik bir lokasyon. Dünya genelinde 39 fabrikamız ve 50'den fazla ülkedeki varlığımızla, özellikle Türkiye’nin BSH için güçlü bir zemin oluşturduğu dinamik gelişen pazarlar bölgemizde büyümeye devam ediyoruz." dedi.

        - 30 yılda yapılan doğrudan yatırım miktarı 1,8 milyar dolar

        30 yıllık dönemde BSH Türkiye’nin sadece bir üretim üssü olmanın çok ötesine geçtiğini belirten BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Sığın ise şirketin AR-GE’den dijital dönüşüme, istihdamdan ekonomik katkıya kadar pek çok alanda iz bıraktığını ifade etti.

        BSH Türkiye, sosyoekonomik etki analizi raporuna da dikkati çeken Sığın, 30 yıllık süreçte yapılan doğrudan yatırım miktarının 1,8 milyar dolar olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

        “BSH Türkiye’nin yatırım çarpanı 6,6 kat olarak gerçekleşirken bu oran, yaptığımız her 1 dolar tutarındaki yatırımın, ülke genelinde 6,6 dolar tutarında yeni sabit sermaye oluşumunu tetiklediğini gösteriyor. 30 yılda doğrudan ihracatımız 16,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar, Türkiye’nin dış ticaret dengesine olan katkımızı ve BSH Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumunu açıkça ortaya koyuyor."

        Sığın, şirketin gelişen pazarlar bölgesine de öncülük ettiğini vurgulayarak, atılan her adımın yalnızca Türkiye’ye değil, çok daha geniş bir coğrafyaya yön verdiğini söyledi.

        - "Şirketin ortaya koyduğu her 1 dolar ekonomide 4,3 dolara kadar ekonomik hacim etkisi yarattı"

        BSH Türkiye CEO’su Şengül de şirketin 30 yıllık sürecinin etki analizinin yapıldığı raporda yer alan toplam ekonomik katkının 45 milyar dolara ulaştığını belirtti.

        Şengül, şirketin ortaya koyduğu her 1 doların ekonomide 4,3 dolara kadar ekonomik hacim etkisi yarattığını dile getirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Şirketimizin 30 yıllık süreçte genel istihdam çarpanı ortalaması 6,6 olarak gerçekleşti, doğrudan ve dolaylı etkiler dahil, BSH kaynaklı toplam istihdam, Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin kişilik geniş bir ekonomik iz oluşturuyor. Oluşturduğumuz bu çok katmanlı istihdam ekosistemi ile 30 yılı geride bırakmanın gururunu taşıyoruz. Türkiye’nin ilk sertifikalı AR-GE merkezlerinden birine sahibiz, bugün 460’ın üzerinde AR-GE çalışanıyla hem yerel hem de global pazarlara yön veren teknolojiler geliştiriyoruz. 2020'den bu yana Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında karbon nötr durumdayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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