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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:29
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çorlu, Şarköy, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 331 kök Hint keneviri, 520 gram amfetamin, 130 gram eroin, 39 gram esrar, 35 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 700 lira ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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