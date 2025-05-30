Tekirdağ'da 200 litre sahte içki ele geçirildi

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 200 litre sahte içki, 15 litre etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde iki kişinin, evlerinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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