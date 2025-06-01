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        Plastik atıklar deniz canlılarını olumsuz etkiliyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ne yapılan deşarjların denizdeki canlı hayatını tehdit ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 01.06.2025 - 16:35
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        Plastik atıklar deniz canlılarını olumsuz etkiliyor
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'ne yapılan deşarjların denizdeki canlı hayatını tehdit ettiğini belirtti.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çevre Haftası kapsamında sahil dolgu alanında düzenlen etkinlikte konuşan Tecer, artan çevre kirliliğinin tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'da hava kirliliğinin fazla olduğunu belirten Tecer, "Kentlerde ulaşımla, ısınmayla tükettiğimiz enerji atmosfere hava kirliliği olarak yansıyor. Biz de bunu solumak zorunda kalıyoruz. Su kaynaklarımız tehdit altında." dedi.

        Tecer, atıkların insan hayatına olumsuz etkilerinin son yıllarda daha da arttığını dile getirdi.

        Deniz ve okyanuslarda yaklaşık 150 milyon ton plastik atığın bulunduğunu aktaran Tecer, "Plastikler, günümüzde önemli bir sorun. Deniz canlılarını olumsuz etkiliyor. Denizlerdeki plastik atıklara her yıl 7 milyon ton yeni atık ekleniyor. Marmara Denizi etrafından 6 şehir var ve 25 milyon kişi yaşıyor. Kısa süre önce müsilaj sorunuyla karşı karşıya kaldık. Müsilaj denizin bir çığlığıydı. Marmara Denizi'nde olmayan türlerle karşılaşmaya başladık." ifadelerini kullandı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu da etkinlikte konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri şarkılar söyleyerek gösteri sundu, öğrenciler ve bazı kurumlar atıklardan yaptıkları geri dönüşüm çalışmalarını sergiledi.

        Programa Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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